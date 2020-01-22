HABER
  4. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi Macron'u Putin ile karıştırdı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi Macron'u Putin ile karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi Macron'u Putin ile karıştırdı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya Devlet Başkanı" olarak yazdı.

Netanyahu, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Macron ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinin detayına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi büyük bir hataya imza attı.

Basın ofisinin Facebook sayfasında Netanyahu ve eşi Sara'nın, Başbakanlık Ofisinde Macron'u karşılaması canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayın için kullanılan İngilizce başlıkta "Başbakan Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Macron ile görüştü" ifadesi dikkati çekti.

Yayının üzerinden saatler geçmesine rağmen yanlışlığın düzeltilmediği görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyorPlanörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor
Hırsızlık şüphelileri, yanmayan fren lambasından bulunduHırsızlık şüphelileri, yanmayan fren lambasından bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron israil

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji'den perşembe günü için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den 'perşembe' uyarısı geldi

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demişti! Cezası belli oldu

Polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demiş!

Sahte 'Peygamber' için istenen ceza belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.