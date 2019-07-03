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"İsrail bölgede yeni bir Sykes-Picot Anlaşması arayışında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 00:31 | Son Güncelleme

Eski Bahreyn Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Fahru: - "Siyonist oluşum (İsrail) başta olmak üzere dış ve iç unsurlar, Filistin topraklarını işgal etmeye devam edilmesi yönünde gerçek bir girişim ortaya koyuyor. İsrail, bölünmüşü parçalamak ve istisnasız tüm Arap bölgesinde yeni bir Sykes-Picot bulmak için çalışıyor"

RABAT (AA) - Eski Bahreyn Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Fahru, "İsrail, bölünmüşü parçalamak ve istisnasız tüm Arap bölgesinde yeni bir Sykes-Picot bulmak için çalışıyor" dedi.

Fahru, Fas'ın kuzeyindeki Asilah kentinde düzenlenen Asilah Uluslararası Kültür Forumu kapsamındaki bir sempozyumda, Arap ülkelerinin hem dış hem de iç unsurlar tarafından hedef alındığını söyledi.

İsrail'e eleştirilerde bulunan Fahru, şunları kaydetti:

"Siyonist oluşum (İsrail) başta olmak üzere dış ve iç unsurlar, Filistin topraklarını işgal etmeye devam edilmesi yönünde gerçek bir girişim ortaya koyuyor. İsrail, bölünmüşü parçalamak ve istisnasız tüm Arap bölgesinde yeni bir Sykes-Picot bulmak için çalışıyor."

İsrail'in diğer dış güçlerle birlikte Arap bölgesini hiç bitmeyecek coğrafi, mezhepsel, dini çatışmalara sürüklemek istediğini belirten Fahru, Arap dünyasına düşman güçlerin, onların teknolojik, bilimsel ve kültürel alanda geri kalmasını ve üretmeyen sadece tüketen bir pazara dönüşmesini istediğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn israil

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