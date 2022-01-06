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  4. İsrail'de aşırı sağcı Yahudiler, Anadolu Ajansı (AA) kameramanına saldırdı

İsrail'de aşırı sağcı Yahudiler, Anadolu Ajansı (AA) kameramanına saldırdı

06.01.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle, aşırı sağcı Yahudiler tarafından darp edildi. Olay, Rumeyle'nin Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için beklediği sırada meydana geldi.

İsrail'de aşırı sağcı Yahudiler, Anadolu Ajansı (AA) kameramanına saldırdı

İsrail'de Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle, aşırı sağcı Yahudiler tarafından darp edildi. Başkent Tel Aviv'de meydana gelen olayda gözaltılar olduğu belirtilirken Rumeyle hastaneye kaldırıldı.

DARP EDİLDİ

Tel Aviv’deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı. Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle’yi hakaretler eşliğinde darp etti.

GÖZALTILAR VAR

Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA


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