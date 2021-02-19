İsrail'de bin 800 yıllık iki lahit bulundu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ramat Gan Safari Parkı'nda, vahşi hayvanlar için başlatılan hastane inşaatı sırasında bin 800 yıllık antik döneme ait olduğu belirtilen iki lahit keşfedildi.

İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilileri, hastane inşaatı sırasında çıkarılan lahitlerin üzerindeki işlemelere hayran kaldıklarını belirterek, iki lahitin Roma dönemine ait ve bin 800 yıllık olduğunu açıkladı. Lahitlerin, taş ve süslemelerine dayanarak taş tabutların yüksek statüdeki insanlar için tasarlandığını açıkladı.

Lahitler, ruhun ölümden sonraki yaşam yolculuğunda korunması ve eşlik etmesi için sembolik disklerle ve Helenistik dönemde lahitleri süslemek için sıklıkla kullanılan çiçek çelenkleriyle süslendiği ifade edildi.

