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İsrail’de hem aşılama hem vaka rekoru

14.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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İsrail’de hem aşılama hem vaka rekoru

Koronavirüs aşısını nüfusunun yüzde 25'ine uygulayan İsrail'de vaka sayılarının da patlama yapması tartışma yarattı. 13'üncü günün sonunda ilk aşılananların koronaya yakalanma oranlarında yüzde 20’lik düşüş görüldü.

İsrail, “Biz herkesten önce aşılanmalıyız” diyerek, dünyanın 12 Euro’ya satın aldığı BioNTech aşısını, bir dozuna 23.50 Euro vererek satın aldı. ABD ve Avrupa'dan fazla ödeyen İsrail, tüm halkına yetecek dozu depoladı ancak olay hiç de istediği gibi gitmedi.

Moderna'dan da iki doza 47 dolar ödeyerek toplam 4 milyon aşı alan İsrail'de günlük corona sayıları rekor kırdı. 1.9 milyon kişiyi aşılayarak nüfusun yüzde 25'ine aşı uygulayan ilk ülke olan İsrail'de günlük korona vakaları halen 9 bin 500'ün üzerinde seyrediyor.

13’ÜNCÜ GÜNÜN SONUNDA DÜŞÜŞ

İlk aşılanan 100 bin kişi ile hiç aşılanmayanlar arasında ilk 12 günde hastalığa yakalanmada bir fark görülmedi. Ancak 13’üncü günün sonunda ilk aşılananların koronaya yakalanma oranlarında yüzde 20'lik düşüş görüldü.

Aşılanmayla birlikte korona sayılarının da artması, yüksek fiyatla aşı alan İsrail'i bir anda karıştırdı ancak son rakamlar moralleri düzeltti. İsrail, mart sonuna kadar 16 yaşın üzerindeki herkesi aşılamış olacak.

AVRUPA'DA AŞI SEÇENEKLERİ

İsrail, yüksek fiyat ödeyerek öncelik elde ederken, halkını da en önce aşılamış ülke olarak tarihe geçecek. ABD'de BioNTech ve Moderna aşılarının kullanımı sürüyor. İngiltere BioNTech, Moderna ve AstraZeneca kullanıyor. AB ise, şimdilik BioNTech ile Moderna ile aşılanıyor. Bu ayın sonundan itibaren AstraZeneca aşısı da AB'de kullanılmaya başlanacak.

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