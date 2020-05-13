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  4. İsrail'de pandemi hastanesindeki kavga kanlı bitti

İsrail'de pandemi hastanesindeki kavga kanlı bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2020 16:43 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan İsrail’de, kimliği bilinmeyen bir kişi, Sheba Hastanesi güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Elindeki bıçağı bırakmayan şahıs, güvenlik görevlisi tarafından silahla vuruldu.

İsrail’in başkenti Tel Aviv kentindeki Tel Hashomer’de bulunan şehrin en büyük hastanesi Sheba Tıp Merkezi önünde, kimliği bilinmeyen bir kişi, maskesiz hastaneye girmek istedi. Maske olmadan girilmez uyarısını dinlemeyen kimliği belirsiz kişi, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Saldırının ardından uyarılmasına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan adam, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Saldırganın öldürüldüğü olayda, saldırı esnasında yaralanan güvenlik görevlilerinden 2’si hafif yaralı şekilde tedaviye alındı. Saldırgana ait olduğu düşünülen olay yerindeki aracı inceleyen polis, Sheba Tıp Merkezi'nin girişindeki bıçaklamanın terör ile ilgili olmadığını bildirdi.

(DHA)

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