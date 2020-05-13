İsrail'de pandemi hastanesindeki kavga kanlı bitti

İsrail’in başkenti Tel Aviv kentindeki Tel Hashomer’de bulunan şehrin en büyük hastanesi Sheba Tıp Merkezi önünde, kimliği bilinmeyen bir kişi, maskesiz hastaneye girmek istedi. Maske olmadan girilmez uyarısını dinlemeyen kimliği belirsiz kişi, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Saldırının ardından uyarılmasına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan adam, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Saldırganın öldürüldüğü olayda, saldırı esnasında yaralanan güvenlik görevlilerinden 2’si hafif yaralı şekilde tedaviye alındı. Saldırgana ait olduğu düşünülen olay yerindeki aracı inceleyen polis, Sheba Tıp Merkezi'nin girişindeki bıçaklamanın terör ile ilgili olmadığını bildirdi.

(DHA)

