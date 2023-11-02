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İsrail'de skandal! İttifak ortağı partinin milletvekili: "Gazze yeryüzünden silinmeli"

02.11.2023 00:02 | Son Güncelleme:
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İsrail'de iktidar ortağı Likud partisinde milletvekili olan Distel Atbaryan, "Gazze’nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söyledi. Atbaryan ayrıca İsrail ordusunun daha intikamcı ve zalim olması gerektiğini ifade etti.

İsrail'de skandal! İttifak ortağı partinin milletvekili: "Gazze yeryüzünden silinmeli"

Milletvekili Atbaryan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik etnik temizlik çağrısı yaptı.

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"İNTİKAMCI VE ZALİM BİR İSRAİL ORDUSUNA İHTİYAÇ VAR, GAZZE YERYÜZÜNDEN SİLİNMELİ"

İsraillilere, “Birbirinizden nefret etmeyin. Canavarlar sizden yeterince nefret ediyor. Düşmandan nefret edin. Canavarlardan nefret edin.” şeklinde seslenen Atbaryan, ayrıca "İç çekişmenin en ufak bir kırıntısı, çıldırtıcı derecede aptalca bir enerji israfıdır. Bu enerjiyi tek bir şeye yatırın; Gazze'nin tamamını yeryüzünden silmek. Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlileri de “Naziler” olarak tanımlayan ve onlar için “ateş ve duman” dileyen İsrailli milletvekili, “İntikamcı ve zalim bir İsrail ordusuna ihtiyaç var. Daha azı ahlaka aykırıdır. Tamamen etik dışıdır.” yorumunu yaptı.

Gazze Hastane

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazzeee

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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