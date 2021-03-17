HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik takılacak!

İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik takılacak!

17.03.2021 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik takılacak!

İsrail, yurt dışından dönenlere iki haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası boyunca elektronik bileklik takılmasını zorunlu hale getiriyor.

İsrail Meclisi, yurt dışı seyahatinden dönenler veya ülkeye gelen yabancılara, iki haftalık Kovid-19 karantinasına uyup uymadıklarını takip etmek amacıyla elektronik bileklik takmalarını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı.

Böylece Kovid-19 karantinasını evlerinde geçirmek isteyen herkese elektronik bileklik takılacak.

Elektronik bileklik takmayı kabul etmeyenler ise iki hafta boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerine gönderilecek.

İsrail'de yurt dışından dönenlerin, evlerinde zaman zaman da belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İsrail karantina

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

Son Dakika: AB'den yeni aşı kararı!

AB'den çok önemli aşı kararı!

Ameliyat masasından kalkmıyor! Tek amacı Instagram filtresi gibi görünmek

Ameliyat masasından kalkmıyor! Tek amacı Instagram filtresi gibi görünmek

Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!

Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!

Avrupa’da son 5 yıl, 2 bin 100 yılın en sıcak ve kurak dönemi

Son 2 bin 100 yılın en sıcak ve kurak dönemi!

Ermenistan'ın ilk devlet başkanı: Paşinyan sürgüne gönderilsin!

Ermenistan'ın ilk devlet başkanı: Paşinyan sürgüne gönderilsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.