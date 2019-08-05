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İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kanser

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 03:59 | Son Güncelleme

İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kanser

KUDÜS (AA) - İsrail'de çoğunluğu hava savunma sistemi Demir Kubbe'de çalışan 30 askerin kansere yakalandığı belirtildi.

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını ifade etti.

Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı.

İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Kubbe israil kanser

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