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İsrail'den flaş Mescid-i Aksa kararı! İzin verilmeyecek

20.04.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail hükümeti, aldığı kararla cuma gününden itibaren fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine müsaade etmeyecek. Cuma günü başlayacak uygulama Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar sürecek. Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları artmıştı. Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyordu.

İsrail'den flaş Mescid-i Aksa kararı! İzin verilmeyecek

İsrail basınındaki haberlere göre, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'ya ramazanın son günlerinde girmesine izin vermeyecek.

İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu.

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FANATİK YAHUDİLERİN BASKINLARI ARTTI

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırdı.

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Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

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Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı metal mermiyle müdahale etmişti. İsrail polisi, olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını açıklarken, Filistinli sivil toplum kuruluşları gözaltına alınanların sayısının 400'e ulaştığını belirtmişti.

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150'DEN FAZLA KİŞİ YARALANMIŞTI

Filistin Kızılayı da İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında 150'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail güçlerinin, avluda bulunan sivillere copla müdahalesi ve darp görüntüleri kameralara yansımıştı.

İsrail'in son dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları uluslararası arenada tepkiyle karşılanmıştı.

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ERDOĞAN İLE HERZOG GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı da Filistin'de İsrail güvenlik güçleri tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale edilerek yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınamıştı.

İsrail polisinin Kudüs’ün etrafı sularla kaplı Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun mevcudiyeti devam ediyor. İsrail güçleri sabah saatlerinde Yahudi yerleşimcilerin baskını öncesi Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.(AA)

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