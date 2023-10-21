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İsrail'den kara harekatı açıklaması geldi!

21.10.2023 19:24 | Son Güncelleme:
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi’ne düzenlenmesi beklenen kara harekatı hazırlıklarının devam ettiğini ve bölgeye düzenlenecek saldırıların genişletilmesine yönelik planların onaylandığını belirtti

İsrail'den kara harekatı açıklaması geldi!

İsrail-Hamas çatışmaları 15’inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında hedef gözetmeksizin birçok bölgeyi vururken, bugün saldırıların gölgesinde Gazze Şeridi’ni Mısır’a bağlayan Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımlar yapıldı.

İSRAİL ASKERLERİ KARA HAREKATI İÇİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR!

Tırlar Gazze Şeridi’nin güneyinden bölgeye girerken, kuzeyde ise İsrail’in Gazze sınırı yakınlarındaki Sderot kentinde konuşlanan binlerce İsrail askerleri kara harekatı için hazırlıklarına devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yapılması beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığı ve hazırlıkların devam ettiği belirtildi. IDF, birliklerin onaylanan operasyonel planlara uygun olarak eğitim gördüklerini açıkladı.

(İHA)

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