İsrail'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenlendi!

Orta Doğu son yılların en sıcak dönemlerini yaşıyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi sonrası gerilim artıyor. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadelerine yer verilmişti.

FÜZE SALDIRISI YAPILDI

İsrail'in birçok noktasına gece saatlerinde füze saldırısı yapıldı. İsrail hava savunma sistemleri roketlere müdahale etti.

İsrail'e füzelerin hangi noktalardan atıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır