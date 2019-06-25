"İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak"

İSTANBUL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ile Filistin arasında sağlanacak bir anlaşmanın Arap Birliği ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacağını söyledi.

Kushner, ABD'nin İsrail-Filistin barışı için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı çerçevesinde bugün Bahreyn'in başkenti Manama'da başlayacak olan ekonomi çalıştayı öncesi Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arap Barış Girişimi'nin İsrail-Filistin barışı için "önemli bir çaba" olduğunu ancak geçen yıllar içinde bir başarı gösteremediğini belirten Kushner, "Eğer bu girişim kapsamında bir çözüme ulaşılacak olsaydı bu, uzun zaman önce olurdu." dedi.

Kushner, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümünde, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini kabul eden Arap Barış Girişimini izlemeyeceğini ifade etti.

İsrail-Filistin meselesinde sağlanacak bir anlaşmanın "Arap Barış Girişimi" temel alınarak değil bu girişim ile İsrail'in tutumu arasında bir noktada olacağını dile getiren Kushner, "Kabul etmeliyiz ki eğer bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak." diye konuştu.