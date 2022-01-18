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İsrail: Füzeleri atmosferde ve uzayda imha eden hava savunma sistemi Arrow'un denemeleri başarıyla tamamlandı

18.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Savunma Bakanlığı, Arrow isimli balistik füze kalkanının atmosfer dışında yürütülen deneme testlerini başarıyla bitirdiğini duyurdu. Arrow 3, ülkeyi hedef alan füzeleri atmosferde ve uzayda durdurarak yok etmeyi hedefleyen çok katmanlı bir savunma sisteminin son parçası.

İsrail: Füzeleri atmosferde ve uzayda imha eden hava savunma sistemi Arrow'un denemeleri başarıyla tamamlandı

İsrail, Arrow isimli balistik füze kalkanının atmosfer dışında yürütülen denemelerini başarıyla bitirdiğini duyurdu. Arrow 3, ülkeyi hedef alan füzeleri atmosferde ve uzayda durdurarak yok etmeyi hedefleyen çok katmanlı bir savunma sisteminin son parçası.

İsrail Savunma Bakanlığı, füzenin silah sistemlerinin denendiğini, denemelerin başarıyla sonuçlandığını, detayların da kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Füze Savunma Organizasyonu biriminin başındaki Moshe Patel, Salı günü düzenlediği basın toplantısında "Sistemin her bir parçasında yeni bir atılım yaptık" dedi.

Patel, "Burada çok çok önemli yeni teknolojik buluşlar var, hepsi değerlendirildi ve artık her an hava kuvvetlerimiz tarafından kullanılmaya hazır" diye konuştu.

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre "Deneme sırasında atmosferin dışındaki hedefi tespit eden radarlar bilgiyi merkeze gönderdi, merkezde bulunan sistemler verileri analiz ederek iki adet Arrow 3 önleyici füzeyi farklı rotalarla aynı hedefe gönderdi ve hedef imha edildi."

https://twitter.com/Israel\_MOD/status/1483325448742395908?s=20

Deneme, İsrail toprakları üzerinden gönderilen füzelerle yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Özgürce hareket etme kabiliyeti sağlıyor

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Arrow sisteminin hareket çapının genişlemesinin "İsrail'e özgürce hareket etme kabiliyeti sağladığını" söyledi:

"İsrail'in bölgedeki tehditlere karşı kendisini koruma kabiliyetini ve İsrail'in düşmanlarına karşı operasyon yapma özgürlüğünü koruyoruz."

İsrail basını, bu sözlerle Gantz'in açıkça İran'ı kastettiğini yazdı.

Sistemin diğer parçaları olan Arrow 2 engelleyici füzeleri şu an operasyonel durumda. Arrow 2, daha önce Suriye'nin Rusya'dan aldığı bir S-200 füzesini imha etmesiyle adını duyurmuştu. Arrow hipersonik anti-balistik füze, İsrail ve ABD tarafından ortak olarak geliştirildi ve üretildi.

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