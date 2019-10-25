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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Utanç Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde birçok kişi plastik mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde bir grup Filistinli cuma namazı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde onlarca Filistinli plastik mermilerle yaralandı veya atılan gazdan etkilendi. Yaralı Filistinlilerin tedavisi olay yerinde yapıldı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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