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İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinliler, Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail askerleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çok sayıda kişi atılan gazdan etkilenirken, Filistinlilerin de İsrail askerlerine taşla karşılık verdiği belirtildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin gösteri israil

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