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İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 20 Nisan'da vurularak ağır yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla geçen hafta İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus kentinin güneyindeki Zatara (Tapuah) kontrol noktasında, 20 Nisan'da İsrail güçlerince vurulan 20 yaşındaki Ömer Avni Yunus adlı Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Yunus'un vurulduktan sonra ağır yaralı olarak Tel Aviv yakınlarındaki bir hastaneye kaldırıldığı, bugün akşam saatlerinde de burada şehit olduğu belirtildi.

Ömer Avni Yunus, geçen hafta cumartesi günü, Zatara kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulmuş, ağır yaralanan Filistinli genç İsrail askerleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri ise İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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Filistin israil

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