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İsrail'i savunan Biden'dan şaşırtan sözler: En çok da çocukları düşünüyoruz

14.05.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlenecek Ramazan Bayramı kutlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor” dedi. Biden açıklamasında, "En çok da söz konusu bölgelerde kontrol edemedikleri bir çatışmanın travmasını yaşayan çocukları düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Biden daha önceki açıklamasında, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." demişti.

İsrail'i savunan Biden'dan şaşırtan sözler: En çok da çocukları düşünüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki pazar günü Beyaz Saray’da düzenlenecek Ramazan Bayramı kutlama hakkında yazılı açıklama yaptı. Biden, söz konusu kutlamayı eşi Jill Biden ile birlikte sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

"EN ÇOK DA ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜYORUZ"

Biden, dünya genelindeki bayram kutlamalarını görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Ancak bu yıl kutsal topraklardaki durumun, ABD’de yaşayan Müslümanlar da dahil olmak üzere dünya genelinde tüm Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz. Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenlikleri için endişelenmemeli. En çok da söz konusu bölgelerde kontrol edemedikleri bir çatışmanın travmasını yaşayan çocukları düşünüyoruz" dedi.

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Biden, Gazze’de dahil İsrail saldırılarının devam ettiği bölgelerde sükunetin sağlanması için taraflar ve diğer bölgesel ortaklarla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." demişti.

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtlamıştı.

Açıklamasında yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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