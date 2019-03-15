İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den Tel Aviv'e iki roket atılması üzerine kentteki alarmların devreye girdiği belirtildi.

Ordu açıklamasında olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde söz konusu roketlerden birinin hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş bir araziye düştüğü ifade edildi.

NETANYAHU GÜVENLİK KURMAYLARINI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binasında güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı yapacağı kaydedildi.

HAMAS'I SORUMLU TUTTULAR

İsrail Radyosuna konuşan ordu sözcüsü Ronen Manelis, roketlerin hangi grup tarafından atıldığını belirlemek için çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, "Roketlerin kim tarafından atıldığını henüz bilmiyoruz. Hamas Gazze'deki ana örgüt olduğu için orada olanlardan ve oradan atılanlardan o (Hamas) sorumludur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail basını roketlerin Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığını iddia ederken, İslami Cihad yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

(AA)

Bu açıklamanın ardından gözler Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas'a çevrilirken, Hamas da yaptığı açıklamayla olayla alakalarının olmadığını duyurdu.

(AA)



