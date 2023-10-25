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İsrail'in kara harekatıyla ilgili flaş iddia: ABD'nin hava savunma sistemlerini bekliyorlar! Netanyahu'dan yeni açıklama

25.10.2023 21:34 | Son Güncelleme:
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İsrail hava saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne kara harekatı için hazırlık yaparken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Wall Street Journal, İsrail'in kara harekatını ABD'nin talebi üzerine bölgeye hava savunma sistemleri kurulana kadar ertelediğini yazdı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise kara operasyonuna hazırlıkların sürdüğünü belirterek "Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek." açıklamasını yaptı.

İsrail'in kara harekatıyla ilgili flaş iddia: ABD'nin hava savunma sistemlerini bekliyorlar! Netanyahu'dan yeni açıklama

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 19’uncu günde devam ederken, İsrail’in ABD’nin talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatını ertelediği iddia edildi. Wall Street Journal’ın ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in ABD’nin talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını şimdilik ertelediği belirtilerek, İsrail'in harekatı erteleme konusunda Gazze Şeridi’ndeki sivillere insani yardım çabalarının yanı sıra rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik diplomatik girişimleri dikkate aldığı ifade edildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD askerlerine yönelik tehditlerin büyük bir endişe kaynağı olduğu aktarılan haberde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlatacağı kara harekatının ABD askerlerinin hedef alınmasına neden olacağına inanıldığı ifade edildi.

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Haberde, ABD’nin bölgeye yaklaşık 11 hava savunma sistemi konuşlandırmak için çalıştığı ve kara harekatının ertelenmesi yönündeki talebin bu nedenle yapıldığı aktarıldı. Söz konusu hava savunma sistemlerinin Irak, Kuveyt, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) konuşlandırılması bekleniyor.

NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da yeni bir açıklama geldi. Kara harekatı hazırlıklarının sürdüğünü belirten Netanyahu, "Rehinelerin evlerine dönmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek. İsrail vatandaşlarını silahlanmaları yönünde teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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MACRON'DAN İSRAİL'E UYARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail, Filistin ve Ürdün'ün ardından Orta Doğu turunun son ayağı Mısır’a geldi. Macron, başkent Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi’ne kara harekatını önlemek için adım atılması çağrısında bulunarak, Macron ile kara harekatının neden olacağı "çok sayıda sivil can kaybını" ele aldıklarını ifade etti. Es-Sisi, iki hafta süren İsrail saldırıları sonucunda Gazze’de 6 binden fazla sivilin öldüğünü ve bunların “yarısının çocuk” olduğunu vurguladı.

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FRANSA GAZZE'YE YARDIM GÖNDERECEK

Macron yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın ardından bölgesel bir gerilimin önlenmesi çağrısını yineleyerek, kendisine ve diğer Batılı ülkelere yöneltilen çifte standart suçlamalarına karşı çıktı. Macron, Fransa'nın "çifte standart uygulamadığını" ve "uluslararası hukukun herkes için geçerli olduğunu" vurguladı. Macron, "Bütün hayatlar eşittir, tüm kurbanlar şefkatimizi ve Orta Doğu'da adil ve sürdürülebilir bir barışa yönelik kalıcı taahhüdümüzü hak ediyor" dedi.
Gazze Şeridi’ndeki hastanelere yakıt ikmali yapılmasının şart olduğunu söyleyen Macron, yardım malzemelerini taşıyan Fransız Hava Kuvvetleri’ne ait uçağının yarın Mısır'a geleceğini, ardından da önümüzdeki günlerde önemli malzemeleri taşıyan Fransız donanma ait bir geminin 48 saat içinde Akdeniz'deki Fransız askeri limanı Toulon'dan Mısır’a doğru yola çıkacağını söyledi.

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İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözüme ulaşmayı amaçlayan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısını yineleyen Macron, "Bir fikrin eski olması, geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmiyor" dedi.

"BUNUN HATA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Macron, Mısır’dan ayrılmadan önce havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada ise, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları sona erdirmek için üç yönlü bir yaklaşım çağrısında bulunarak, Orta Doğu’da barış sürecini yeniden başlatmayı amaçlayan "güvenlik müdahalesine insani müdahale ve siyasi tepkinin eşlik etmesi gerektiğini" vurguladı.
İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik bir kara harekatını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna cevap veren Macron, bunun "operasyonun kapsamına bağlı" olacağını söyledi. Macron, "Eğer sivillerin hayatını tehlikeye sokan geniş çaplı bir işgalse, o zaman bunun bir hata olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, böyle bir operasyonun "uluslararası insancıl hukuka ve hatta savaş kurallarına bile uymayacağını" aktardı.


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Filistin İsrail Gazze abd

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