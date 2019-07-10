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İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında 2,5 milyon ağaç söktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında 2,5 milyon ağaç söktü

KUDÜS (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in 1967’den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında 2 buçuk milyon ağaç söktüğünü açıkladı.

Filistin Başbakanı Iştiyye haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında 800 bini zeytin ağacı olmak üzere 2 buçuk milyon ağacı söktüğünü veya kestiğini söyledi.

Hükümetinin İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında neden olduğu hasarı tespit etmek üzere Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile birlikte bir rapor hazırladığını belirten Iştiyye, “Bu rapor işgalsiz bir Filistin ekonomisi ile işgal altındaki Filistin ekonomisi arasındaki farkı ortaya çıkaracaktır.” diyerek söz konusu raporun BM Genel Kurulu’na sunulacağını kaydetti.

Iştiyye, “işgal devletinin” Filistin topraklarında 2 buçuk milyon ağacı söktüğünü yineleyerek, İsrail’in uluslararası toplum tarafından hesaba çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil zeytin ağacı

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