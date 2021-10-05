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İsrail, Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı

05.10.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi, ülkesine ait askerlerin Karabağ'da bulunduğu yönündeki iddiaların "aptalca" olduğunu söyledi. Zvi açıklamasında, "İranlılar fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

İsrail, Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Zvi, İran'ın, İsrail'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.

"MARSLILARIN DA ORADA BULUNDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRLER"

Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdürdüğünü ileri sürmüştü. (AA)

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Moskova İsrail
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