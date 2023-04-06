İsrail-Lübnan hattında gerilim tırmandı! "Kimse bizi sınamasın"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin ardından, "Kimse bizi sınamasın" uyarısı yaptı. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan 34 roketin atıldığı en az 5'inin İsrail topraklarına düştüğü bildirildi.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Cohen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlenen roket saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.

"İsrail'in güneyden (Gazze Şeridi) ve kuzeyden (Lübnan) gelen roketlerle karşı karşıya" olduğunu belirten Cohen, "Bu bir tesadüf değil. Kimse bizi sınamasın, ülkemizi ve halkımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan, uluslararası toplumu, İsrail'e yönelik saldırıların sorumluları hakkında net bir açıklama yapmaya davet ettiğini kaydetti.

ROKETLERDEN 25'İ HAVADA İMHA EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan'dan düzenlenen saldırıda, 34 roket atıldığını ve bunlardan 25'inin havada imha edildiğini, en az 5'inin ise topraklarına düştüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.

