HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi!

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi!

19.02.2024 20:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusu, Lübnan'da Beyrut'un güneyinde sınıra yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesine düzenlenen hava saldırılarını üstlenerek hedeflerinin Hizbullah'a ait iki silah deposu olduğunu savundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi!

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Sayda kenti yakınlarındaki Hizbullah'a ait iki silah deposunu vurdu.

Saldırının, İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin güneyine düşen Hizbullah'a ait olduğu değerlendirilen silahlı insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel ve el-Udeyse beldelerindeki Hizbullah'a ait noktaları hedef aldığı paylaşıldı.

Gaziyye beldesi Sayda kentinden yaklaşık 5 kilometre ve İsrail sınırından Lübnan topraklarının içine doğru 55 kilometre mesafede yer alıyor.

Sosyal medyada, Gaziyye beldesinde iki ayrı noktada güçlü patlamalar yaşandığı paylaşılmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki belediye başkan adayları değişti! CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki belediye başkan adayları değişti!
İlber Ortaylı katıldığı törenle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı 'Rahatsızlığımı sıra bana gelince belirttim'İlber Ortaylı katıldığı törenle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı 'Rahatsızlığımı sıra bana gelince belirttim'
Malatya'daki korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! "Depremlerin batıya kayması 6 Şubat'tan sonra..."Malatya'daki korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! "Depremlerin batıya kayması 6 Şubat'tan sonra..."
Anahtar Kelimeler:
Ordu İsrail Lübnan
En Çok Okunan Haberler
988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

CHP'ye verdiği süre doldu! Belediye binası önünde açıkladı: Biraz önce Özgür Özel aradı

CHP'ye verdiği süre doldu! Belediye binası önünde açıkladı: Biraz önce Özgür Özel aradı

Malatya'daki korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! "Depremlerin batıya kayması 6 Şubat'tan sonra..."

Malatya'daki korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! "Depremlerin batıya kayması 6 Şubat'tan sonra..."

İlber Ortaylı katıldığı törenle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı 'Rahatsızlığımı sıra bana gelince belirttim'

İlber Ortaylı katıldığı törenle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı 'Rahatsızlığımı sıra bana gelince belirttim'

Bir il bu olayı konuşuyor! Cezaevinden firar etti, dehşet saçtı

Bir il bu olayı konuşuyor! Cezaevinden firar etti, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.