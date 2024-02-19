İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi!

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Sayda kenti yakınlarındaki Hizbullah'a ait iki silah deposunu vurdu.

Saldırının, İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin güneyine düşen Hizbullah'a ait olduğu değerlendirilen silahlı insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel ve el-Udeyse beldelerindeki Hizbullah'a ait noktaları hedef aldığı paylaşıldı.

Gaziyye beldesi Sayda kentinden yaklaşık 5 kilometre ve İsrail sınırından Lübnan topraklarının içine doğru 55 kilometre mesafede yer alıyor.

Sosyal medyada, Gaziyye beldesinde iki ayrı noktada güçlü patlamalar yaşandığı paylaşılmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





