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  4. İsrail polisi bir süreliğine Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

İsrail polisi bir süreliğine Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa'da 2 Filistinli genç İsrail polisince gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 2 Filistinli genci "bıçak taşıdıkları" iddiasıyla gözaltına aldı ve Harem-i Şerif'in tüm kapılarını bir süreliğine kapattı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, kimlik bilgileri paylaşılmayan 2 Filistinlinin Mescid-i Aksa'da gözaltına alındığı ve birinin üzerinden bıçak çıktığı öne sürüldü.

Öte yandan bölgede bulunan AA foto muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarını kapattığını aktardı.

Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılması bölgede gerilime neden oldu, Filistinliler ile İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İsrail polisi yaklaşık 1 saat sonra Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in kapılarını yeniden açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Filistin Mescid-i Aksa

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