İsrail saldırılarında 5 Filistinli yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in Gazze şeridine hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail’den yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze’deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtilmişti.

