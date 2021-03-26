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  4. İsrail şehit ettiği Filistinlinin naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim etti

İsrail şehit ettiği Filistinlinin naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim etti

26.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinlinin cenazesini vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği bildirildi.

İsrail şehit ettiği Filistinlinin naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim etti

Ramallah'ın batısında yer alan Ras Karkar Köy Meclisi Başkanı Radi Ebu Fahide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileriyle aynı köyde ikamet eden 34 yaşındaki Halid Mahir Nevfel'in 5 Şubat'ta İsrail güçleri tarafından şehit edildiğini hatırlattı.

İKİ AY ARADAN SONRA TESLİM EDİLDİ

İsrail güçlerinin, yaklaşık iki ay aradan sonra Ramallah'taki İsrail'e ait Nalin askeri kontrol noktasında Filistinlinin cenazesini teslim ettiğini belirten Ebu Fahide, alınan naaşın Ramallah Devlet Hastanesine götürüldüğünü kaydetti.

Ebu Fahide, daha sonra Filistin Sivil İşler Kurumunun, şehidin ailesiyle birlikte hastaneye giderek cenazeyi aldığını sözlerine ekledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 5 Şubat'ta, yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen Filistinli Nevfel'in vurularak şehit edildiği bildirilmişti.

İSRAİL'İN ELİNDE FİLİSTİNLİLERE AİT 236 CENAZE VAR

Beytüllahim'deki Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Munkiz Ebu Atvan da Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde 8'i kasıtlı ya da tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirmiş olmak üzere 236 kişinin naaşının halen Filistin tarafına teslim edilmediğini kaydetmişti.

İsrail'in bazı Filistinli tutukluların naaşlarını 40 yılı aşkın süredir teslim etmediğini belirten Ebu Atvan, İsrail'in cenazeleri alıkoyarak bu durumu Filistin halkına ve özellikle şehit ailelerine yönelik bir tür toplu cezalandırma aracı olarak kullandığını söylemişti.

(AA)

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Filistin İsrail

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