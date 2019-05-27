İsrail siyasetinde ortalık toz duman

Netanyahu, Liberman üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Likud üyelerine Meclisi feshetmek için gerekli dilekçeyi hazırlamaları talimatını verdi. Bu talimatın ardından Likud'un önde gelen milletvekillerinden Miki Zohar, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, İsrail Evimiz Partisi üyeleriyle görüştüklerini ve 27 Ağustos'ta erken seçim yapılmasını önerdiklerini belirtti.

Eski Savunma Bakanı Avigdor 'ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi'nin koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmesi şartında ısrar etmesi üzerine, Netanyahu'nun partisi erken seçim kartını çekti.

KUDÜS (AA) - İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi'nden gelen karşılıklı açıklamalar ülkede siyaset kazanının iyiden iyiye kaynamasına neden oldu.

- Liberman Netanyahu'nun restine restle karşılık verdi

Liberman ise Netanyahu ve Likud'un Meclisi feshetme restine düzenlediği basın toplantısıyla cevap vererek, İsrail Başbakanını eleştirdi.

Netanyahu'dan başkasının liderliğindeki herhangi bir koalisyonda yer almayacaklarını ancak İsrail Başbakanı ile şu ana kadar hükümetin kurulması konusunda anlaşamadıklarını ifade eden Liberman, "Meclisin feshedilmesine destek vereceğiz." diyerek Likud'un erken seçim restine restle karşılık verdi.

Liberman'ın basın toplantısından kısa süre sonra Zohar, yine Twitter üzerinden, Meclisin feshedilmesi için milletvekillerinin imzasına açılan dilekçeyi paylaştı.

Meclisin feshedilmesini teklif eden dilekçeyi bazı milletvekillerinin imzaladığı görülürken, Zohar mesajında, "Henüz hiçbir şey için geç değil. Liberman, uyan." ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan süre çarşamba akşamı dolacak olan Netanyahu'nun Liberman'ı ikna edip edemeyeceği merak ediliyor.

Likud, Meclisin feshedilmesini öngören dilekçeyi işleme koyacak mı bilinmez ama bu önerinin kabul edilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor. Bu oylamaların tamamında 120 sandalyeli Meclisteki milletvekillerinden 61'inin öneriyi kabul etmesi lazım.