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  4. İsrail, Suriye'de İran'ı hedef aldı! Kritik isim öldürüldü

İsrail, Suriye'de İran'ı hedef aldı! Kritik isim öldürüldü

01.04.2024 19:21
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İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İran basını saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Zahidi'nin öldüğünü duyurdu.

İsrail, Suriye'de İran'ı hedef aldı! Kritik isim öldürüldü

Tesnim Haber Ajansı, saldırıda İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasının hasar aldığını, yerel kaynaklara göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İSRAİL HEDEF ALDI

Öte yandan, Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Şam'ın Mezze Mahallesindeki bir binanın, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemleri bazı düşman füzelerini havada karşıladı ve düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda Şam'daki İran Konsolosluğu ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü kaydedildi.

KRİTİK İSİM HAYATINI KAYBETTİ

İran basını, İsrail'in Şam'da konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Zahidi'nin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İran İsrail
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