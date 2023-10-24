İsrail ve BM arasında Filistin krizi! Guterres'in 'Durduk yere ortaya çıkmadı' sözüne tepki! Görüşme iptal edildi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğim. 7 Ekim'den sonra dengeli yaklaşım diye bir şey yok. Hamas yeryüzünden silinmeli." ifadelerini kullandı.

"DURDUK YERE ORTAYA ÇIKMADI"

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumundaki konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor.

Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" vurgulayarak, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

BM'DEN AÇIKLAMA

BM Sözcülüğü ofisi de konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı. Cohen'in, sosyal medya platformundaki paylaşımının görüldüğü aktarılan açıklamada, "İptale ilişkin henüz bize resmi bir bilgilendirme yapılmadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyinde söylenenlere ilişkin yorum yapılmayacağı kaydedildi.

GUTERRES'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savundu.

Guterres'in acilen istifa etmesi gerektiğini belirten Erdan, Genel Sekreter'in açıklamalarının "terör ve cinayete" anlayış gösterme niteliğinde olduğunu iddia etti. (AA)







