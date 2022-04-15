İsrail yüksek hızda hedefleri lazer ışınıyla durdurmayı başardığını duyurdu

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanlığı Savunma Araştırma Gelişme Direktörlüğü ve özel savunma sanayi şirketi Rafael, yüksek güçte lazer ışınlarıyla hızlı hedeflerin etkisiz hale getirildiği testleri başarıyla tamamladı.

Yayınlanan görüntülerde, havan topu, füze ve İHA gibi yüksek hızdaki hedeflerin yüksek lazer ışınlarıyla etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

"DÜNYADA BİR İLK BULUŞ"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, testlere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in lazer savunma sisteminin "dünyada bir ilk buluş" niteliği taşıdığını, en kısa sürede sistemi "kullanıma hazır hale getirmek için çalışacaklarını" ekledi.

İsrail'in lazer savunma sisteminin mevcut hava savunma sistemi "Demir Kubbe" sistemiyle entegre çalışacağı, lazer savunma sisteminin operasyon maliyetlerini düşüreceği bilgisi verildi. (AA)



