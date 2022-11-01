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İsrail’de halk genel seçimler için sandık başında

01.11.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’de meclisin feshedilmesinin ardından son dört yılda beşinci kez yapılacak genel seçimlerde oy kullanacak 6 milyon 788 bin seçmen sandık başına gidiyor. İsrail’de halk, erken genel seçimler için sandık başına gitti.

İsrail’de halk genel seçimler için sandık başında

Meclisin feshedilmesinin ardından son dört yılda beşinci kez yapılacak genel seçimlerde 6 milyon 788 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Yerel saatle 07.00’de başlayan sandıklar 22.00’da kapanacak. Dünya genelindeki 101 İsrail diplomatik misyonunda, 20 Ekim’den itibaren 4 bin 560 İsrailli seçmenden 3 bin 636’sı geçtiğimiz hafta oylarını kullandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, yurt dışındaki katılım oranını yüzde 74 olarak açıklarken, İsrail basınında erken genel seçimlerde ülke genelinde 18 bin polisin görev yapacağı bildirildi.

İsrail’de 27. Meclisi belirlemek için yapılan seçimler, çeşitli koalisyon krizleri nedeniyle son 3,5 yılda yapılacak beşinci seçim olma özelliğini taşıyor. Ülkedeki seçimlerde, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturmuş olan ismi Netanyahu, sağ müttefikleriyle iktidara dönmeyi, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki farklı görüşlerin bir araya geldiği karşıt blok ise bunu engellemeyi istiyor. Netanyahu’nun partisi Likud’un birinci gelmesi bekleniyor.

Resmi sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması gerekiyor.
Ülkede mevcut Başbakan Yair Lapid, koalisyonun sarsılması üzerine seçim kararı almıştı.

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İsrail

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