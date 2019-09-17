İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre, seçim yarışının Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sara Netanyahu ile oyunu yerel saatle 08.30'da Batı Kudüs'teki bir okulda kullanacak.

2015'teki genel seçimlere katılım oranı yüzde 71,8 iken bu yıl 9 Nisan'daki seçimlerde bu rakam 68,4'te kalmıştı.

Seçimin kaderini belirleyecek olan kararsız ve İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin sandığa gidip gitmeyeceği ise merak konusu.

Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı belirtilen seçimde 29 parti yarışacak.

Ülkedeki 6 milyon 394 binden fazla seçmen 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gidiyor.

KUDÜS (AA) - İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmaya başladı.

Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede, 29 partiden yalnızca 10'nun meclise gireceği belirtiliyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşamayacağı dolayısıyla da İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ partilerin 120 sandalyeli meclise en az 58 milletvekili sokacağı öngörülüyor. Bu nedenle Likud seçimden ikinci parti olarak çıksa dahi Netanyahu'nun, rakibi Gantz'a göre koalisyon hükümeti kurma şansının daha fazla olduğu yorumları yapılıyor. Zira bazı sağ partilerin Gantz-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istemeyeceği ileri sürülüyor.

- Filistinlilerin ittifakı üçüncü sırada

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, seçime ortak listeyle giriyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, söz konusu partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun sandıktan üçüncü olarak çıkması ve 9 ila 12 arasında milletvekilini meclise göndermesi bekleniyor.