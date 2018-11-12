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İsrail'den Gazze'ye saldırı: 6 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 00:35 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı - İsrail ordusu: - "Kuvvetlerimiz Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı" - Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'de yaşanan bir "güvenlik olayında" Kassam Tugaylarından şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli şehit oldu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine yaptığı saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı.

- İsrail ordusundan açıklama

Öte yandan İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşimlerinde roket uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını ise Gazze Şeridi çevresinde bulunan Yahudi yerleşimcilere "sınır boyunca güvenlik gerginliği nedeniyle korunan alanlarda ve sığınaklarda kalmaları" uyarısı yapıldığını yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın bakanlığa gelerek üst düzey komutanlarla görüştüğü ifade edildi.

- İzzeddin el-Kassam Tugaylarından şehit ve yaralılar var

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde yaşanan bir "güvenlik olayında" Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan bir "güvenlik olayında" İzzeddin el-Kassam Tugaylarından şehit ve yaralıların olduğu belirtildi.

Şehit ve yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı takip ettiği kaydedildi.

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