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İsrail'den Kassam Tugayları'nın yayımladığı fotoğraflarla ilgili çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 01:49 | Son Güncelleme

İsrail'den Kassam Tugayları'nın yayımladığı fotoğraflarla ilgili çağrı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, medya organları ve sosyal paylaşım sitelerine, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın yayımladığı İsrail özel kuvvetlerinden bazı kişilere ait fotoğraflara yer vermemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yayımladığı fotoğraf ya da kişisel bilgilere yer verilmemesi istenerek, bu materyallerin bazı kişilerin hayatını tehlikeye atacağı ve devletin güvenliğine zarar vereceği belirtildi.

Açıklamada, sosyal paylaşım siteleri ya da diğer medya platformlarına "sorumlu bir şekilde hareket etmeleri" uyarısı yapıldı.

Kassam Tugayları dün, önceki hafta sınırı geçerek Gazze'ye sızan İsrail özel kuvvetlerinden bazı kişiler ile operasyonda kullanılan araçların fotoğraflarını yayımlamıştı.

- Gazze'deki gerginlik

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de 11 Kasım Pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları israil

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