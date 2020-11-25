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İsrail’den Şam’a saldırı

25.11.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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İsrail güçlerinin Suriye’nin başkenti Şam’a havadan saldırması sonucu 8 milis öldü.İsrail güçleri Suriye’nin başkenti Şam’a havadan saldırdı.

İsrail güçlerinin Suriye’nin başkenti Şam’a havadan saldırması sonucu 8 milis öldü.
İsrail güçleri Suriye’nin başkenti Şam’a havadan saldırdı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 8 milisin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail Golan Tepeleri üzerinden İsrail Şam yakınlarında bununan Jabal Mane ve İsrail sınırına yakın olan Kuneytire’de hava saldırısı gerçekleştirdiğini yazdı. Saldırıda, İran destekli milislerin askeri noktalarının hedef alındığını ifade edildi.

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