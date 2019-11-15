İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

Burada grup adına basın açıklaması yapan AGD Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, dünyanın farklı renklerden, ırklardan, kültürlerden, dillerden 7 milyar 800 milyon insana ev sahipliği yaptığını söyledi. Hiçbir rengin, ırkın ya da dilin diğerlerinden üstün olduğuna inanmadıklarını belirten Çelik, "Bir ailenin ya da bir ırkın çıkarlarını hak ve adaletin önüne geçiren sapkın ideolojilerin en belirgin örneği siyonizmdir ve işte İsrail, siyonist düşüncenin eseri olan bir kötülük şebekesidir." diye konuştu.

"İsrail demek, soykırım demektir, katliam demektir, vahşet demektir, terör demektir, zulüm demektir. İsrail abluka altından tuttuğu Gazze'yi bombalamaya devam etmiş, 30 kadar kardeşimiz bu bombardımanla şehit edilmiştir. 200'e yakın kardeşimiz de yaralanmıştır. Yapılması gereken en başta, her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam etmektir. Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz."

Halıcı, her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak "İsrail ve siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz." dedi.

Gıyabi cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.

- Bolu

Bolu'da Kadı Camisi önünde toplanan AGD üyesi bir grup, çeşitli pankartlar açtı. Burada grup adına basın açıklaması yapan AGD Bolu Şube Başkanı Sebahattin Pınarcı, tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ettiklerini belirterek "Bu coğrafyaya huzur ve barışı getirecek adımlar ABD ve İsrail ile bir ve beraber olmakta değil İslam ülkeleri ve ezilen diğer ülkelerle hak ve adalet ekseninde birlikteliktir." dedi.

Konuşmanın ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

