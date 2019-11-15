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İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da AGD üyelerince İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Ağa Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, "Kudüs İslam'ındır, Müslümanlar birleşsin", "Kudüs coğrafi bir mesele değildir, imani bir meseledir" pankartları açtı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan AGD Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, dünyanın farklı renklerden, ırklardan, kültürlerden, dillerden 7 milyar 800 milyon insana ev sahipliği yaptığını söyledi. Hiçbir rengin, ırkın ya da dilin diğerlerinden üstün olduğuna inanmadıklarını belirten Çelik, "Bir ailenin ya da bir ırkın çıkarlarını hak ve adaletin önüne geçiren sapkın ideolojilerin en belirgin örneği siyonizmdir ve işte İsrail, siyonist düşüncenin eseri olan bir kötülük şebekesidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan AGD Zonguldak Şubesi üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla slogan atarak saldırılara tepki gösterdi.

Grup adına açıklamayı yapan Enes Ertuğrul Bulut, siyonist çetelerin 100 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarını kan gölüne çevirdiğini aktararak şöyle devam etti:

"İsrail demek, soykırım demektir, katliam demektir, vahşet demektir, terör demektir, zulüm demektir. İsrail abluka altından tuttuğu Gazze'yi bombalamaya devam etmiş, 30 kadar kardeşimiz bu bombardımanla şehit edilmiştir. 200'e yakın kardeşimiz de yaralanmıştır. Yapılması gereken en başta, her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam etmektir. Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fevziye Camisi'nde kılınan namazın ardından basın açıklaması yapan AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, İsrail'in hafta içerisinde İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediğini, saldırıda Baha Ebu'l Ata ve eşi Esma Ebu'l Ata'nın şehit olduğunu anlattı.

Halıcı, her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak "İsrail ve siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz." dedi.

Gıyabi cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.

- Bolu

Bolu'da Kadı Camisi önünde toplanan AGD üyesi bir grup, çeşitli pankartlar açtı. Burada grup adına basın açıklaması yapan AGD Bolu Şube Başkanı Sebahattin Pınarcı, tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ettiklerini belirterek "Bu coğrafyaya huzur ve barışı getirecek adımlar ABD ve İsrail ile bir ve beraber olmakta değil İslam ülkeleri ve ezilen diğer ülkelerle hak ve adalet ekseninde birlikteliktir." dedi.

Konuşmanın ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin sakarya Zonguldak

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