İsrailli araştırmacılardan koronaya 'kefirli' çözüm

Söz konusu komplikasyon, son derece tehlikeli "sitokin fırtınası" diye biliniyor. Sitokin fırtınası, bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırmaya başlamasıyla meydana geliyor ve Kovid nedeniyle hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin başında geliyor.

Hakemli bilimsel dergi Microbiome'da yayımlanan araştırmanın yazarlarından Prof. Dr. Raz Jelinek, "Sitokinler, vücudun virüsler gibi işgalcilerle savaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bağışıklık molekülleridir" diye konuştu:

"Ancak belirli durumlarda vücut aşırı hızlanır ve çok fazla sitokin salgılar. O kadar çoktur ki sizi öldürür. Kovid'de de olan budur Bilim insanları nedenini tam olarak bilmiyor."

"ÖNCE YOĞURT FARK EDİLDİ"

The Jerusalem Post'a konuşan Jelinek'e göre doktora öğrencisi Orit Malka, koronavirüs salgınından birkaç yıl önce yoğurdun tedavi edici bir etkisi olduğunu fark etti ve Jelinek'in laboratuvarında çalışmaya başladı.

Böylece iki bilim insanı, yoğurttaki antibakteriyel ve antienflamatuvar özelliklere sahip molekülleri belirledi.

"Yoğurtta antienflamatuvar özelliklere sahip moleküller bulmuştuk, bunu biliyorduk" diyen Jelinek, şöyle devam etti: