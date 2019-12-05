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İsrailli lider Liberman'dan erken seçim sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

İsrailli lider Liberman'dan erken seçim sinyali

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, koalisyon hükümeti seçeneklerinin artık mümkün olmadığını belirterek, ülkenin yeniden erken seçime gidebileceğinin sinyalini verdi.

Koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip Liberman, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'a verdiği röportajda, ülkede hükümetin kurulamaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı suçladı.

Ülkede 17 Eylül'deki erken seçimlerin hemen ardından Netanyahu'nun partisi Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı arasında birlik hükümeti kurulması için elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Liberman, şöyle devam etti:

"Birlik hükümeti kurmak için Netanyahu ve Gantz'ın üstünde baskı oluşturmaya çalıştım ancak onlar, koalisyon görüşmelerinde birbirlerini suçlama oyunuyla çok meşguldüler. İki parti de birlik hükümetinin kurulmaması için stratejik bir karar verdi. Bu nedenle her iki parti de gelecek seçimden aynı oranda sorumludur."

- Netanyahu liderliğindeki sağ hükümete katılmayacak

Netanyahu liderliğindeki dar sağcı hükümete de katılmayacağını kaydeden Liberman, "Şahsi olarak benim için en iyi seçenek Netanyahu liderliğindeki dar sağ hükümet olabilirdi. Hem Başbakan Yardımcısı hem de Savunma Bakanı olabilir, istediğimi alabilirim ama dar hükümet, başarısız ve sürekli anlaşmazlıkların yaşandığı bir hükümettir." ifadelerini kullandı.

Liberman'ın bu açıklamalarının ardından İsrail'de seçmenlerin yeniden erken seçim için sandık başına gitme ihtimali daha da güçlendi.

Hem sağ hem de sol blokun hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Mecliste 8 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip.

- İsrail'deki koalisyon krizi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimlerin ardından önce Netanyahu'yu koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmiş ancak Likud lideri yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti. Meclis, 11 Aralık'a kadar hükümeti kurması için bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke 1 yıl içinde 3. kez seçime gidecek.

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avigdor Liberman israil seçim

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