İsrailli liderlerden seçim sonrası açıklama

KUDÜS (AA) - İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerinin farklılığına rağmen hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem de rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz zaferlerini ilan etti.

İsrail Başbakanı ve Likud Partisi lideri Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Likud liderliğindeki sağ kanat blokunun açık bir zafer kazandığını duyurdu.

Sağ partileri Likud’un doğal ortakları olarak niteleyen Netanyahu, "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım.” dedi.

Öte yandan merkez partisi Mavi-Beyaz İttifakı liderlerinden eski Genelkurmay Başkanı Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandık." ifadesini kullandı.

İsrail halkının sözünü söylediğini belirten Gantz, kendisine oy veren seçmene ve parti mensuplarına teşekkür etti.

Gantz, seçimlerde bir kazanan ile bir kaybedenin olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: