İsrailli siyasetçiler sağcıların oyunu almak için yine Türkiye karşıtlığına sarıldı

KUDÜS (AA) – MUSTAFA DEVECİ – İsrailli siyasetçiler sağ seçmenin oyunu almak için her seçimde olduğu gibi gelecek ay yapılacak erken seçim öncesi de Türkiye karşıtlığına sarıldı.

- Her seçim öncesi Türkiye hedefte

İsrail'de seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

Başbakan Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu da bu yıl 9 Nisan'da yapılan erken seçimler öncesi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

Netanyahu, mart ayında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye karşıtı skandal ifadeler kullanmış ve "Erdoğan, on binlerce siyasi muhalifi cezaevine atan, Kürtlere soykırım uygulayan bir diktatör ve bana, İsrail devletine, İsrail ordusuna demokrasi ve savaş etiği hakkında öğütler veriyor. Şaka gibi. O sadece bizden tüm dinlere ve insan haklarına saygıyı öğrenebilir." demişti.

Yair Netanyahu da babasının izinden giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmış ve "Ona (Erdoğan), İstanbul'un adının Konstantinopol olduğunu ve Türk işgalinden önceki bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun ve Ortodoksların başkenti olduğunu hatırlatırım. Türkler, Yunanlara, Süryanilere ve Ermenilere soykırım yapmış, Anadolu'daki tüm Hristiyanlara etnik temizlik uygulamıştır. Onlar etnik olarak bütün Hristiyanları küçük Asya'dan temizlediler." ifadelerini kullanmıştı.