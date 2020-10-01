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İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Luton Havalimanı’nda birden çok firmada hosteslik yapan 27 yaşındaki Alexandra Dobre, koronavirüs karantinası nedeniyle işsiz kaldıktan sonra uyuşturucu kuryeliğine başladı. Genç kadın polis tarafından çantasında altı paket kokainle yakalandı.

İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı!

Romanya asıllı 27 yaşındaki Alexandra Dobre, ngiliz hava yolları şirketleri Ryanair ve Wizz Air'de çalışıyor ve sosyal medya hesaplarından sürekli fotoğraf paylaşıyordu. Genç hostesin kaderi, bir otomobilin içinde durdurulmasıyla değişti. Ortaya çıkanlara kimse inanamadı.

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Genç kadın koronavirüs salgını nedeniyle havayolundaki işini kaybedince, uyuşturucu kuryeliğine başladı. Staffordshire polisi, eski hostesi 7 Ağustos tarihinde gri bir otomobilin içinde durdurdu. Polis yaptığı aramada Dobre’nin çantasında altı paket kokain buldu. Polis Hanley’de bulunan apartman dairesini araştırdığında 81 adet ufak kokain poşeti daha ele geçirdi.

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Suçunu itiraf eden genç kadın, mahkeme tarafından 28 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine 28 ay hapis cezası veren yargıç David Fletcher, Dobre’nin yaptığı şeyin suç olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.


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