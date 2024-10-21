İştahınız kapanabilir: Diyetteyken izlenebilecek 5 film!

Diyet sürecinde en zor anlardan biri de yemek düşüncelerini aklınızdan uzak tutmaktır. Bu süreci daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Diyet yaparken sizi motive edecek ve iştahınızı kapatacak filmler izleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. İşte diyet yaparken izlenilebilecek 5 film ve konusu...
Platformun üzerindeki yemekler çukurdaki herkese yetecek kadardır. Fakat insanlar aç gözlü ve doymaz tavırlar sergiledikleri için yemekler alt kattaki kişilere ulaşmaz. Alt kattaki kişiler açlıktan ölmemek için yaşam mücadelesi verir.
Damon Gameau, şekerin yaşamlarımız üzerindeki etkisini göstermek amacıyla inanılmaz bir deneye imza atıyor. Şekeri hayatından çıkararak, toplumda sadece sağlıklı algısı olan yiyeceklerle besleniyor. Bu eğlenceli ve bilgilendirici yolculuk sırasında Damon, şekerin sağlığımıza nasıl etkileri olacağı konusunda da ilginç yorumlar yapıyor.
Uyuşturucu batağı içerisindeki Harry’nin hayattaki tek amacı daha fazla uyuşturucuyken; umutsuz annesini hayata bağlayan tek şey en sevdiği yarışma programıdır. Bir gün bu yarışmaya katılmaya hak kazandığında tek derdi, ödül olan kırmızı elbiseye girebilmek olacaktır. Yaşlı ve mutsuz kadın zayıflama hapları kullanmaya başlar…
Sadece Mc Donald’s ürünleri tüketerek bir süre yaşamaya çalışan Chemeeka Walker, bu süreçte başına gelen olayları videoya kaydederek belgesel tadında bir iş ortaya çıkarmış.
Ellen, yeme bozukluğu için şimdiye kadar 4 farklı tedavi merkezine gitmiş anoreksik bir genç kadındır. Ellen’ın ailesi onun gözlerinin önünde öldüğünü düşünmektedirler. Kötü bir dönem geçiren, yaşamayı isteyip istemediğine karar veremeyen Ellen, sonunda 5. ve son kez tedavi olmaya karar verir. Anoreksi hastalarının tedavi merkezini yöneten sıra dışı doktor, Ellen’in hastalığını aşmasını ve yaşamayı seçmesine yardımcı olur.