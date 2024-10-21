İştahınız kapanabilir: Diyetteyken izlenebilecek 5 film!

Diyet sürecinde en zor anlardan biri de yemek düşüncelerini aklınızdan uzak tutmaktır. Bu süreci daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Diyet yaparken sizi motive edecek ve iştahınızı kapatacak filmler izleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. İşte diyet yaparken izlenilebilecek 5 film ve konusu...

THE PLATFORM (DELİK)

Platformun üzerindeki yemekler çukurdaki herkese yetecek kadardır. Fakat insanlar aç gözlü ve doymaz tavırlar sergiledikleri için yemekler alt kattaki kişilere ulaşmaz. Alt kattaki kişiler açlıktan ölmemek için yaşam mücadelesi verir.

THAT SUGAR FİLM (AH BU ŞEKER)

Damon Gameau, şekerin yaşamlarımız üzerindeki etkisini göstermek amacıyla inanılmaz bir deneye imza atıyor. Şekeri hayatından çıkararak, toplumda sadece sağlıklı algısı olan yiyeceklerle besleniyor. Bu eğlenceli ve bilgilendirici yolculuk sırasında Damon, şekerin sağlığımıza nasıl etkileri olacağı konusunda da ilginç yorumlar yapıyor.

REQUİEM FOR A DREAM (BİR RÜYA İÇİN)

Uyuşturucu batağı içerisindeki Harry’nin hayattaki tek amacı daha fazla uyuşturucuyken; umutsuz annesini hayata bağlayan tek şey en sevdiği yarışma programıdır. Bir gün bu yarışmaya katılmaya hak kazandığında tek derdi, ödül olan kırmızı elbiseye girebilmek olacaktır. Yaşlı ve mutsuz kadın zayıflama hapları kullanmaya başlar…

SUPER SIZE ME (ŞİŞİR BENİ)

Sadece Mc Donald’s ürünleri tüketerek bir süre yaşamaya çalışan Chemeeka Walker, bu süreçte başına gelen olayları videoya kaydederek belgesel tadında bir iş ortaya çıkarmış.

TO THE BONE (KEMİKLERİNE KADAR)

Ellen, yeme bozukluğu için şimdiye kadar 4 farklı tedavi merkezine gitmiş anoreksik bir genç kadındır. Ellen’ın ailesi onun gözlerinin önünde öldüğünü düşünmektedirler. Kötü bir dönem geçiren, yaşamayı isteyip istemediğine karar veremeyen Ellen, sonunda 5. ve son kez tedavi olmaya karar verir. Anoreksi hastalarının tedavi merkezini yöneten sıra dışı doktor, Ellen’in hastalığını aşmasını ve yaşamayı seçmesine yardımcı olur.