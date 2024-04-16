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  4. 'Istakoz' polemiği İzmir'e de uzandı! "Hesabını Şebnem Bursalı'yı vekil yapanlar da verir" diyen İsmail Saymaz, adeta ateş püskürdü

'Istakoz' polemiği İzmir'e de uzandı! "Hesabını Şebnem Bursalı'yı vekil yapanlar da verir" diyen İsmail Saymaz, adeta ateş püskürdü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.04.2024 09:56
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' paylaşımı siyaset gündemini adeta sarstı. Bursalı, söz konusu paylaşım için kamuoyundan özür dilese de tepkiler dinmek bilmiyor. AK Parti içinden de pek çok isim Bursalı'ya tepki gösterirken, gazeteci İsmail Saymaz da yaşananlara ateş püskürdü. "Bunun hesabını sadece Bursalı değil aynı zamanda onu vekil yapanlar da verir" diyen Saymaz'ın İzmir çıkışı da dikkat çekti. Saymaz, bayramda Eminönü'yü ilk kez gören liseli genci hatırlattı.

'Istakoz' polemiği İzmir'e de uzandı! "Hesabını Şebnem Bursalı'yı vekil yapanlar da verir" diyen İsmail Saymaz, adeta ateş püskürdü

'Istakoz' paylaşımı siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasının yankıları sürüyor. Bursalı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak eleştirilere yanıt vererek "30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim" derken, tepkiler ise dinmek bilmiyor.

ŞEBNEM BURSALI'YA ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

AK Parti içinden de Bursalı'ya pek çok isim tepki gösterirken, son olarak gazeteci İsmail Saymaz da Bursalı'ya adeta ateş püskürdü. "Bunun hesabını sadece Şebnem Bursalı değil aynı zamanda onu milletvekili yapanlar da verir, bu işler böyledir!" diyen Saymaz'ın İzmir çıkışı da dikkat çekti.

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"HANİ YOKSUL İZMİRLİYE KORDONU GÖSTERECEKTİNİZ. YALAN DOLAN!"

AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adayı Hamza Dağ'ın İzmir'deki aday toplantısına katıldığını belirten Saymaz, "'İzmir'in şu kadarı deniz görmedi' diyorlardı. Hani yoksul İzmirliye kordonu gösterecektiniz. Yalan dolan!" diye konuştu.

Saymaz'ın Sözcü TV'deki açıklamaları şöyle;

"AK Partili siyasetçi ölçülü olmayacak mı? Tamam bende biliyorum Şebnem Bursalı muhafazakar değil seküler ee ne olacak şimdi? Ne fark eder kardeşim!

Bayram günü İETT şehir içi ulaşımı ücretsiz yaptı. Çocuk Eminönü'nü ilk defa görmüş muhtemelen Başakşehir Arnavutköy gibi uzak bir yerden geliyor. Babası diyor ki 'oğluma balık ekmek aldık, biz kendi yiyeceğimizi evden getirdik.' Bunlar sahte olamaz kardeşim!

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"SENİN İNSANIN BÖYLE BİR HAYAT YAŞIYOR! SEN KİMSİN Kİ"

Senin insanın böyle bir hayat yaşıyor! Sen kimsin ki yediğin ıstakozu bir vekil olarak paylaşacaksın, sen siyasetçisin kardeşim. Sonra sen milli oluyorsun sen gayri milli oluyoruz doğru mu?

'BUNUN HESABINI ŞEBNEM BURSALI'YI VEKİL YAPANLAR DA VERİR'

Bunun hesabını sadece Şebnem Bursalı değil aynı zamanda onu milletvekili yapanlar da verir, bu işler böyledir!

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Hamza Dağ'ın İzmir'deki aday toplantısına ben gittim, 'şu kadarı yoksul' diyorlardı 'İzmir'in şu kadarı deniz görmedi' diyorlardı. 'Şu kadar vatandaş toplu taşıma kullanamıyor' diyorlardı nerede kardeşim? Hani yoksul İzmirliye kordonu gösterecektiniz. Yalan dolan! Beni çağırdılar gittim, hani çocuklara aileleri mama alamıyordu.

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Şimdi açsam baksam Şebnem Bursalı'nın Maldivler'de tatil yapan Hüseyin Filiz'in eski paylaşımlarına baksan seçim döneminde yapılan ya muhakkak bir iftar çadırına gitmiştir, fakirlik edebiyatı yapmıştır. Ya bir meydanda Gazze için gözyaşı dökmüştür ya da gitmiştir 'Kudüs' demiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bursalı İsmail Saymaz ıstakoz ak parti
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