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  4. İSTANBUL 1., 2. VE 3. BÖLGE CANLI SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu oy oranlarına göre hangi parti önde? SEÇİM SONUÇLARI Mynet.com'da

İSTANBUL 1., 2. VE 3. BÖLGE CANLI SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu oy oranlarına göre hangi parti önde? SEÇİM SONUÇLARI Mynet.com'da

15.05.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından ise seçim sonuçları canlı olarak Mynet.com'da yayınlanmaya başlandı. Büyük bir heyecanla beklenen seçim sonuçları anbean, canlı olarak Mynet seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor. İşte tüm detaylar...

İSTANBUL 1., 2. VE 3. BÖLGE CANLI SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu oy oranlarına göre hangi parti önde? SEÇİM SONUÇLARI Mynet.com'da

İstanbul seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Sabah saat 08.00’de başlayan seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da büyük bir heyecanla takip edilmeye başlandı. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayma işlemleri başladı ve canlı sonuçlar Mynet seçim özel sayfası üzerinden anbean olarak yayınlanıyor. Peki, İstanbul 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? İşte İstanbul seçim sonuçları hakkında tüm detaylar...

İSTANBUL 1., 2. VE 3. BÖLGE CANLI SEÇİM SONUÇLARI

YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından seçim sonuçları Mynet.com'un 2023 seçim sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

***Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim 3

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ NERELER?

Seçim bölgeleri, 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında araştırılıyor. En kalabalık nüfusa sahip İstanbul'da da 3 seçim bölgesi var. İşte İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri...

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ

ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ

BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ

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