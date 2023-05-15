İSTANBUL 1., 2. VE 3. BÖLGE CANLI SEÇİM SONUÇLARI: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu oy oranlarına göre hangi parti önde? SEÇİM SONUÇLARI Mynet.com'da

İstanbul seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Sabah saat 08.00’de başlayan seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da büyük bir heyecanla takip edilmeye başlandı. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayma işlemleri başladı ve canlı sonuçlar Mynet seçim özel sayfası üzerinden anbean olarak yayınlanıyor. Peki, İstanbul 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? İşte İstanbul seçim sonuçları hakkında tüm detaylar...

İSTANBUL 1., 2. VE 3. BÖLGE CANLI SEÇİM SONUÇLARI

YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından seçim sonuçları Mynet.com'un 2023 seçim sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

***Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

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İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ NERELER?

Seçim bölgeleri, 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında araştırılıyor. En kalabalık nüfusa sahip İstanbul'da da 3 seçim bölgesi var. İşte İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri...

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ

ADALAR

ATAŞEHİR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SULTANBEYLİ

ŞİLE

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYOĞLU

ESENLER

EYÜP

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

KAĞITHANE

SARIYER

SULTANGAZİ

ŞİŞLİ

ZEYTİNBURNU

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ESENYURT

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SİLİVRİ

