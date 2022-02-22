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İstanbul'a gelen Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

22.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş tehlikesi nedeniyle Ukraynalılar yaşadıkları şehirleri terk ederek başka şehirlere veya başka ülkelere kaçıyor. İstanbul’a gelen Ukraynalı yolcular bazı insanların evlerini satıp ülkenin güvenli bölgelerine taşındıklarını söylediler. Başkent Kiev'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna adlı yolcu, ''Kiev'de yaşayanlar kötü şeylerin olmasını bekliyor. İnsanlar bankalardaki paralarını çekiyor'' derken, başka bir yolcu, ''durum çok kötü'' açıklamasında bulundu.

İstanbul'a gelen Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

Türkiye ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen uçak seferleriyle İstanbul'a gelen yolcular, ülkelerinde yaşanan son durumu anlattı. Ukrayna Havayolları'na ait uçakla Kiev'den İstanbul'a gelen yolcular kente yaşayan halkın korku içerisinde gelişmeleri takip ettiklerini söylediler.

'HALK EVLERİNİ VE ARABALARINI SATMAYA BAŞLADI'

Başkent Kiev'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna adlı yolcu, 14 Şubat tarihinden itibaren şehrin boşalmaya başladığını dile getirerek, "Kiev'de yaşayanlar kötü şeylerin olmasını bekliyor. Bu nedenle Liviv gibi diğer şehirlere ülkenin batı taraflarını doğru taşınmaya başladılar. Bütün bu dedikodular ve yaşananlar insanlarını ruh halini etkiliyor. İnsanlar arabalarını, dairelerini satıp nakde çevirmeye çalışıyorlar. Bankalarda paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar.

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Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar" dedi.

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'SAVAŞ İSTEMİYORUZ'

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iş için gelen Margarita Piven ise, " Durum kötü ve gittikçe kötüleşiyor. Biz Kiev'den ayrıldığımızda durum sakindi. Dua ediyoruz. Birkaç güne döneceğiz. İnsanlarımızı destekleyeceğiz. Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

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(DHA)

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Rusya Ukrayna
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