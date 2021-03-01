İstanbul'a iki raylı sistem geliyor! Yeni raylı sistemler nerelerde olacak? Altunizade ve Sirkeci...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Halkalı – İstanbul Havalimanu Metrosu olan 2TBM’nin kazıya başlama törenine katılarak bazı açıklamalar yaptı. Bakan İstanbul’a iki raylı sistem geliyor müjdesini verdi. Altunizade – Çamlıca ve Sirkeci – Kazlıçeşme hatları olarak İstanbul’a iki yeni raylı sistem hattı daha eklenecek. Yeni raylı sistemler nerelerde olacak? Yeni hatların metro durakları nerede olacak? soruları ise müjdenin üzerine İstanbul halkının en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

ALTUNİZADE - ÇAMLICA METRO DURAKLARI NEREDE OLACAK

Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamasına göre Altunizade – Çamlıca metro hattında 4 adet istasyon yer alacak. Bu istasyonların Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Tepesi ve Çamlıca olacağı açıklandı. Aç – kapa tekniği ile inşa edilmesine karar verilen Altunizade istasyonu Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı noktası olacağı Bakan Karaismailoğlu tarafından söylendi.

KAZLIÇEŞME - SİRKECİ METRO DURAKLARI NEREDE OLACAK

Altunizade – Çamlıca hattının güzergahı belirlenirken Bakan Karaismailoğlu, Kazlıçeşme – Sirkeci güzergahının ve metro duraklarının netleşmediğini ancak çok yakın zamanda bu projenin hayata geçirileceğini belirtti.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açılışta yaptığı konuşmada aynı zamanda İstanbul Havalimanı - Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı - Halkalı hatlarının da bitiş tarihi hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu, Gayrettepe hattını 2021, Halkalı hattının ise 2022 yılının sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



