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İstanbul'a kar mı geliyor? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu

25.01.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken İstanbul'a ne zaman kar yağacağı sorgulanıyor. Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma ve cumartesi günü yoğun kar yağışı beklendiği söylenirken İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. Peki İstanbul'a kar mı geliyor? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu...

İstanbul'a kar mı geliyor? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu

İstanbullular hem ulaşımda önlemlerini almak hem de mikropların kırılması için kar yağışını bekliyor. Ocak ayının sonlarına gelinmesi ve halen kar yağmaması, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtını sorgulatıyor. Peki İstanbul'a kar mı geliyor? İşte hava durumu...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da da Şubat'ın ilk haftasında kar yağması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar mı geliyor? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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