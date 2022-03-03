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İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

03.03.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den gelen son tahmin raporlarına göre yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Bunun yanında İstanbul'un bazı ilçelerinde ise kısa süreli ve aralıklarla karla karışık yağmur etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar mı geliyor? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte merak edilenler...

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji 3 Mart 2022 tarihi için son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmekte.

İSTANBUL'A KAR MI GELİYOR?

Gerçekleşecek olan yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR OLACAK

Megakentte sabah saatlerinde Zeytinburnu ve çevresinde etkili olan sulu kar yağışı sebebiyle bazı araçların üstünde kar birikintileri oluştu. Özellikle Anadolu Yakası’nda, Kadıköy ve Üsküdar’ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oldu. Ümraniye'de de karla karışık yağmur görüldü.

Yağışın kentte aralıklarla etkili olması beklenmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmış olan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumu tahminleri ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle açıklandı:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8


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