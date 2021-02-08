İstanbul'a kar yağacak mı? 'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

Yurt genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cumartesi günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.

10 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLUYOR

Yapılan son tahminlere göre; cuma gününden itibaren sıcaklıklar, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle aniden düşecek. Yurt genelinde etkisini gösterecek sistemin yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, canlı yayında ''Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz'' açıklamasını yaptı.

SOĞUK HAVA NERELERE KAR GETİRECEK?

Çalışkan, ''Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor'' dedi.

İSTNABUL'A KAR YAĞACAK MI?

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görebileceğini belirten Çalışkan, ''İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor'' ifadelerini kullandı.